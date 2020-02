Tõsine ikaldus: Barcelona kaotas hooaja lõpuni veel ühe ründaja 

Viimati novembris Dortmundi vastu peetud Meistrite liiga mängus kaasa teinud ja seal vigastada saanud Dembele liitus alles hiljuti trennidega. 22aastane prantslane astus kergele ebamugavustundele vihjates esmaspäevast treeningust kõrvale. Täpsem arstlik kontroll avastas, et ründajal on reielihase kõõluse täielik rebend.

Vigastus on nii tõsine, et Dembelet sellel hooajal rohkem platsil ei näe. Barcelona olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et paar kuud on mängudest eemal nende teinegi tähtründaja Luis Suarez.