PROBLEEMID PLUSSKRAADIDEGA: Rootsi ralli toimub lühendatud kujul

FIA sõnul toimub Rootsi ralli väljakuulutatud kuupäevadel, aga esialgselt planeeritud 300 km asemel läbitakse umbes 185 km. Autospordiliidu delegaadi Timo Rautiaineni sõnul on uue trassi kinnitanud nii korraldajad kui ka tiimid.

Lühemast distantsist hoolimata jagatakse Rootsi rallil välja täispunktid. "On suurepärane ametlikult teatada, et Rootsi ralli toimub," sõnas peakorraldaja Glenn Olsson. "Oleme näinud rohkelt vaeva, et oleksime praeguses olukorras."