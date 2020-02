Sünnipäevalaps Ronaldo hoopleb: võin jätkata veel viis hooaega 

"Kõik oleneb motivatsioonist, 40. eluaastani mängimine pole mulle füüsiliselt probleem," tõdes Cristiano Ronaldo Marcale antud intervjuus. "Ma hoian ennast ja võin muretult veel viis aastat mängida. Ausalt öeldes on kõige olulisem tegur vaimne külg."

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo on leidnud Itaalias taas väravasoone üles. Ründaja on skoorinud viimases üheksas Serie A mängus ning terve hooaja saldos on 19 liigamängu ja 19 väravat.