Eesti korvpallikoondise peatreener Toijala: peame mängima kiiret mängu 

Eestlased kogunevad ettevalmistuseks veebruari keskpaigas, kuhu koondise peatreener Jukka Toijala kutsus kokku 16 meest. Need on Kristian Kullamäe, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Henri Drell, Tanel Kurbas, Sander Raieste, Saimon Sutt, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier, Kregor Hermet ja Rauno Nurger.

Esialgses nimekirjas oli paljude üllatuseks 37aastane Kristjan Kangur. “Kanguriga oli mul esimesel tööpäeval vestlus. Kuigi ta on karjääri lõpetanud, siis tsentrite vigastusprobleemide korral lubas ta koondisele appi tulla. Hetkel on keskmängijad terved ja Kanguri lisandumiseks pole tarvidust,” selgitas Toijala

Tähelepanuväärne puuduja on tagamees Sten Sokk, kes vaevab vigastus. “Temaga sai räägitud eelmisel nädalal ja tervislik seis ei luba tal kahjuks selles aknas liituda,” tõdes Toijala, et kogenumad mängumehe puudumisest on kahju. Edaspidistes matšides pidi Kalev/Cramo tagamängija kindlasti taas valikus olema.

Eraldi tähelepanu pööras 47aastane soomlane ka noortele mängumeestele. “Kerr Kriisa on kindlasti Eesti korvpalli tulevik. Ta treenib kaks korda nädalas Žalgrise meestega ja mina tema vanuses probleemi ei näe,” selgitas Toijala 19aastase tagamehe kaasamist. Samuti oli tal rõõm, et Henri Drell on viimasel ajal Itaalia kõrgliigas mänguaega saanud.

Võrreldes Tiit Soku ajaga tahab Toijala näidata varasemast kiiremat korvpalli. "Meil pole pallureid, kes suudaks selg ees mängida. Peame ära kasutama oma kiirust nii rünnakul kui ka kaitses, sest meie korvialune pole väga tugev,” selgitas Toijala.

“Ma ei karda mängu kolmestele üles ehitada. Oluline on heade viskekohtade väljamängimine,” kirjeldas soomlane nägemust koondise mängustiilist, kus oluline roll on ka kuuel Kalev/Cramo mängijal. “Nad teavad teineteist väga hästi ja see on kindlasti meile suur eelis."