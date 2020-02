Nurmagomedov pole kordusmatšist McGregoriga huvitatud: ma ei anna sellele idioodile 100 miljoni eest uuesti peksa 

Mehed on seni jõudu proovinud ühe korra, tunamullu kuuendal oktoobril. Tollest matšist väljus kindlalt võitjana Nurmagomedov, kes võttis enda valdusesse ka UFC kergekaalu meistrivöö. Lüüa saanud McGregor teatas aasta hiljem karjääri lõpetamisest, kuid on nüüdseks sporti naasnud. 18. jaanuaril sai ta esimese võidu, alistades esimeses raundis tehnilise nokaudiga ameeriklase Donald Cerrone'i.

"Üllatav, et inimesed kordusmatšist isegi küsivad. Tegin temaga kõike, mis tahtsin. Ta andis isegi alla. Kuidas me isegi saame kordusmatšist rääkida? Kõik nägid, mis eelmisel korral ringis juhtus. Ma kontrollisin tervet võitlust algusest lõpuni. Annate mulle 100 miljonit, et ma sellele idioodile uuesti peksa annaksin? See pole ratsionaalne," sõnas Nurmagomedov kodusele meediale.