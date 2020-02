Talisport Freestyle-suusatamise spetsialist: ala areneb küll, aga Kellyl on ülikõva põhi all Mart Treial , täna, 21:00 Jaga: M

VANA HEA KELLY: Vähem suusatamist pole spetsialisti hinnangul Sildaru taset langetanud. Foto: AP / SCANPIX

Vähem suusatamist, rohkem õppimist. Selline on freestyle-suusataja Kelly Sildaru (17) tänavuse talve mantra. Kuidas on see mõjutanud tema sportlikku taset?