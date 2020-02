Tunnustatud ralliajakirjanik: olenemata sellest, kas Rootsi etapp toimub, on korraldajad plindris 

Nimelt kinnitas Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA), et 13. - 16. veebruaril kavas olev ralli toimub, kuid lühendatud kujul: esialgselt plaanitud 300 km asemel läbivad piloodid umbes 185 km. Evans leiab, et selle korraldamine on julge otsus.

Ralliajakirjanik usub, et riskida ning etapp korraldada võib osutuda õigeks otsuseks, kuna ajalugu on näidanud, et tali ei jää alati taevasse ning nädala lõpuks võib olla juba palju lund.

"Mõistagi võib ilm minna nädala lõpuks soojemaks. Kuid võib ka külmemaks minna. Ning võib hakata sadama lund, palju lund. Kujutage ette, kui vihaseks saaks [peakorraldaja] Glenn Olsson ja tema meeskond, kui otsustatakse loobuda ning siis nähakse, kuidas talv kohale jõuab. Seda on varemgi juhtunud," märkis Evans.

Samas on siiski olemas oht, et olud ei parane, vaid võivad minna veelgi halvemateks. Kui ralli toimub kehvades tingimustes, kui lumi jääb taevasse, ei põhjustaks see kahju ainult Rootsi teedele.

Millisesse olukorda paneks see WRC promootori? Kuigi see pole otseslt tema süü. Niigi polda majanduslikult parimas seisus pärast Citröeni, Michelini ja Škoda sarjast lahkumist," arutles Evans.

Kuigi kavas on kiiruskatsed, mis rahvale varem kõvasti huvi pakkunud on, kahtleb Evans, kas sealne kihutamine ka sel korral samasugune välja nägema hakkab.