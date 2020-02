Jüri Vips: Red Bull ei tahtnud F2-hooaja eest maksta 

Vormel 1 sarjas võistlemiseks vajaliku superlitsentsi teenimiseks peab Jüri Vips Jaapani Super Formula sarja kokkuvõttes tulema kahe parema sekka. “Eelmisel aastal teenisin 20 superlitsentsi punkti kui lõpetasin väga tugevas vormel 3 konkurentsis neljandana. Vaja läheks 40 punkti, mis on päris häiriv, sest ma pole kunagi sõitnud mõne sarja kõige kiiremas meeskonnas,” selgitas Vips veebilehele motorsport.com.

“Punktisüsteem on natuke frustreeriv. Vormel 2s oleks märgatavalt kergem vajalikud 40 silma saada, aga seal sõitmine pole reaalne,” selgitas eestlasest roolikeeraja. Kui Jaapani sarjas peab Vips kokkuvõttes tulema kahe parema sekka, siis vormel 2s piisanuks esiviisikus lõpetamisest. “F2 on väga kallis ja see oleks Red Bullile väga suur väljaminek. Nad ei tahtnud seda teha ja mu perel pole ka sellist raha.”