TOHOH! MM-hõbe Maicel Uibo osaleb Tallinnas rahvusvahelisel mitmevõistlusel 

Meeste seitsmevõistlusel osaleb 10 riigi 16 sportlast. Sealjuures on starti on tulemas kolm mitmevõistlejat, kelle tippmargid on tugevamad kui 6240 punkti.

Parima rekordiga on stardis Eesti parim mitmevõistleja Maicel Uibo. 2018. aasta sisemaailmameistrivõistlustel pronksmedalist on parimal võistlusel teeninud 6265 punkti.



Paremuselt teise isikliku tippmargiga on Tallinnas ukrainlane Aleksei Kasjanov, kelle rekord on Uibost 11 punkti nõrgem ning stardijoonele asub Euroopa valitsev sisemeister Jorge Urena Hispaaniast, kelle tippmark on 6249 punkti.