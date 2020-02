MMilt eemale jäänud Eesti koondise peatreener ei välista ametist loobumist 

„Koondise treenerid ei ole seotud kohalike klubidega, seega on meil olnud võimalus valida mängijad vastavalt oma tunnetusele. Oleme pidanud konsultatsioone Eesti kohalike treeneritega, kes teavad paremini siseolusid. Välismaal mängivate osas on meil olnud kasutada Rootsi tippspetsialisti Jonas Thomssoni (endine Rootsi meistriliiga ja Eesti koondise mängija) nõuanded. Kaasatud on olnud Rootsi tippspetsialist statistika osas Henrik Lennermark.

Praegused treenerid on olnud koondise juures nüüdseks kaks tsüklit ja üritanud viia mängutaset edasi, see on aga paraku pikk protsess. Oleme saanud meeskonna mängima julget ja ründavat saalihokit, suure töö selles osas on ka ära teinud koondise eelmised treenerid Jari-Petri Anttila ja Argo Kungla. Meie suurimaks probleemiks on aga olukordade realiseerimine, mida näitavad ka numbrid (näiteks mängus Taaniga 49 viskeüritust, millest värava raamidesse läks vaid 18, Taani samad numbrid olid 39 ja 19. See on asi, millega tuleb vaeva näha, et tasavägiseid mänge võita.