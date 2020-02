Johanna Talihärm: vastandlikud suusatamine ja laskmine teevad meie ala ägedaks 

„Ergutasime Rened ja Reginat raja ääres ja olime tulemusest pisarateni liigutatud,“ tunnistab Talihärm. Tema sõnul oli Eesti koondises juba enne MK-etapi teist kohta teadmine, et hea tulemus võib heade asjaolude kokkulangemise tulemusena tulla. „Me oleme hea tulemuse saavutamise nimel kõvasti vaeva näinud ja teadsime, et me kõik oleme selleks võimelised,“ ütleb Talihärm.

Johanna Talihärm on sel hooajal Eesti laskesuusatajatest kõige stabiilsemalt võistelnud. Ehk üllatab ta kolmapäeval algaval Anterselva MM-il? Foto: Jarek Jõepera

MK-sarjas on naistest just 68. kohta jagav Talihärm sel talvel parim eestlanna. Tal on punkte kogunenud 16, Regina Oja ja Grete Gaim on kogunud 14 punkti, jagades sellega 71. kohta. Tuleval nädalal algava MM-i eel valdavad Talihärma siiski vastakad tunded. Ta on sel aastal MK-sarjas vaid korra 60 parema hulgast välja jäänud, aga suuri õnnestumisi pole ka olnud.

„Olen tiirutanud 50. kohtade ümber. Selle põhjuseks on olnud see, et mul on olnud kerged terviseprobleemid. Olen pidevalt tundnud väsimust. Kui sain 26. koha (detsembri alguses Östersundis – toim), siis mõtlesingi, et siit saab ainult paremaks minna, sest enesetunne ei olnud ka toona väga hea. Aga pigem ei ole läinud,“ räägib Talihärm. Samas loodab ta, et tuleval nädalal algaval MM-il on väsimustunne seljatatud. Selleks, et natuke rohkem puhata, olla lumel ja vältida reisimist, jäi ta erinevalt lühikeseks ajaks kodumaale naasnud teistest koondislastest pärast Pokljuka MK-etappi Austriasse.

Mullusel Östersundi MM-il tegi Talihärm ühe oma elu parimaid võistlusi ning sai sprindidistantsil 20. koha. „MM-i sprint oli kindlasti hea võistlus, aga samas jäi sealgi üks märk üles. Ma ise arvan, et mu eelmise aasta parim sooritus oli hoopis märtsis Otepääl IBU karikaetapil uue formaadiga toimunud naiste supersprindis saadud neljas koht. Kuigi see polnud MK-etapp, on ka IBU karikasari päris kõrge tasemega. Lisaks oli uus formaat (kvalifikatsioonist pääsesid edasi 30 paremat, kes sõitsid viis ringi ja läbisid neli lasketiiru), mida ma polnud proovinud. Suutsin sellel võistlusel endast maksimumi võtta,“ toob Talihärm välja enda mulluse hooaja tipphetke.



MM-i eesmärgid

Millised sihid on tal kolmapäeval algavaks Anterselva MM-iks? „Kindlasti tahame me kõik (Eesti laskesuusatajad – toim) oma parimad tulemused üle sõita. Olgu see siis hooaja parim või üldse elu parim tulemus. Elu parim tulemus oleks väga super. Ja ma arvan, et kui suudame naiskonnaga hea etteaste teha, siis see oleks ka väga lahe,“ ütleb Talihärm. Seega on lootust, et Eesti eeldatav naiskond Talihärm, Oja, Gaim ja mullusel hooajal MK-etapil 14. kohale jõudnud Tuuli Tomingas võiksid hästi esineda. Teisalt annab ta endale aru, et paberil kõlavad paljud asjad lihtsalt, aga võistlus on alati midagi muud.

