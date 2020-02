Talisport Kaks mõtlematut sõna Hiina aadressil tõid olümpiavõitjale aastase võistluskeelu Toimetas Kaspar Koort , täna, 17:44 Jaga: M

Csaba Burjan saab aasta aega elu üle järele mõelda. Foto: LUCY NICHOLSON

2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudel lühiraja kiiruisutamise 5000 meetri meeskonnavõistluses Ungari võidukasse tiimi kuulunud Csaba Burjan on saanud kohalikult alaliidult aastase võistluskeelu. Põhjuseks see, et detsembris oli ta Shanghai lennujaamas passikontrollis passides kirjutanud Instagrami sõnumi: „F*****g Hiina”.