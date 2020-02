VIDEO | Antetokounmpo kordas legendaarse Wilt Chamberlaini saavutust, Rockets alistas põnevusmängus Lakersi 

Vahetusmängijateks on idakonverentsi meeskonnas Bam Adebayo (Miami Heat), Jimmy Butler (Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Kyle Lowry (Raptors), Khris Middleton (Bucks) ja Donovan Mitchell (Jazz). Peatreeneriks on Raptorsi juhendaja Nick Nurse.