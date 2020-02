Ogier'l on üle pika aja Rootsis hea stardipositsioon: proovin selle ära kasutada 

Kokku on 36aastane Ogier' võitnud Rootsi etapi kolmel korral. Tunamullu tuli ta kümnendaks, eelmisel aastal pidi leppima aga 29. kohaga. Toyota piloot tõdes, et talle Rootsis meeldib ning ta loodab, et hooaja hea algus saab jätku.

"Kindlasti armastan Rootsi rallit. See on maagiline üritus, ainuke kavas, kus sõidetakse tervenisti lumel. Neil teedel kihutamine on väga eriline. Kindlasti loodan seal sel aastal hästi esineda."

"Mul on varem läinud seal kenasti, kuid viimased aastad on olnud rasked: ilmselt selle pärast, et kuna olen saabunud Rootsisse MM-sarja liidrina, on mu stardipositsioon olnud esimene. See aasta saab olema pisut teistsugune, seega proovin selle ära kasutada. Monte Carlo oli tervele tiimile väga positiivseks alguseks, seega loodetavasti läheb siin sama hästi," sõnas Ogier' pressiteate vahendusel.

Toyota pealik Tommi Mäkinen loodab, et korraldajatel on õnnestunud vaatamata rasketele tingimustele tulla kõigega kenasti toime.

"Rootsi ralli on meile seni osutunud edukaks ning püüame tänavugi hea tulemuse saavutada. Mõningad küsimärgid on rippunud küll selle kohal, millised on tingimused, kuid loodan, et korraldajad saavad hakkama ralliga, mis on nii sõitjatele turvaline kui ka pealtvaatajatele huvitav," lausus Mäkinen.

Soomlane jäi hooaja avaetapiga rahule ning usub, et hoolealused võivad sama hästi hakkama saada ka Rootsis.

"Monte Carlo ralli oli meile väga positiivne ning uued sõitjad paistsid end autos väga mugavalt tundvalt. Olen kindel, et nad võivad hästi esineda ka Rootsis. Nagu oleme varem näinud, võib sellel etapil olla stardipositsioon väga tähtis, kuid peame ootama, kuni selgub, milliseks tingimused täpselt kujunevad," lisas Mäkinen.