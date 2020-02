Rootsi ralliks valmistuv Ott Tänak: tunnen end pärast Monte Carlot iga päevaga järjest paremini 

Mäletavasti tegi eestlasest maailmameister hooaja avaetapil neljandal kiiruskatsel suure avarii, mille järel oli ta sunnitud katkestama. Selle tõttu ei õnnestunud tal sealt ka punkte napsata, kuid Rootsis tahab Hyundai piloot hea tulemuse teha.

Rootsis läbitakse kehvade ilmastikutingimuste tõttu ralli lühendatud kujul, kokku on kavas 11 etappi. Hyundai pealik Andrea Adamo usub, et selle tõttu tuleb võidukihutamine tavapärasest keerulisem.

"Hindame korraldajate ja Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) pingtusi, tänu neile saab Rootsi ralli toimuda. Tunnustame neid selle eest, et nad on pidanud tegelema väljakutsetega, mis valmistumisel ette tulid. Otsuse langetamisel oli tähtis turvalisus. Etapist on raske midagi oodata, miski pole kindel," lausus Adamo.

Mullune etapivõitja Thierry Neuville sõnas, et kuna lund on vähem, võivad olud olla rasked. "Ideaalis oleks Rootsi rallil väga palju lund ja lumevalle, teed oleksid väga jäisedm mis oleksid meile ideaalsed tingimused, et täie enesekindlusega autost kõike välja võtta. Kuid kui lund on vähem kui eelmistel aastatel, võib seal olla päris raske," ütles Neuville.