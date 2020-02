Olümpia suursoosik ei pääse põhialal starti, kuna ta keeldub võtmast testosterooni alandavaid ravimeid 

Selle põhjuseks on tõsiasi, et 23aastasel sportlasel on liiga kõrge testosteroonitase ning ta keeldub võtmast hormooni alandavaid ravimeid. Küll aga saab sprinter kaasa lüüa lühematel distantsidel, näiteks 100 ja 200 meetri jooksus. Piirang kehtib ainult jooksudele vahemikus 400 - 1600 meetrit.

Samal põhjusel ei saa Tokyos startida kahekordne olümpiavõitja Caster Semenya, kellele kuulub 800 meetri distantsil kõigi aegade neljas tulemus 1.54,25.

Seyni on küll pettunud, et ta 400 meetrit joosta ei saa, kuid Nigeri sportlane loodab teha hea tulemuse poole lühemal distantsil. Mullu Dohas jõudis ta 200 meetris rahvusrekordi 22,58ga poolfinaali. Sprinter on ka riigi üheks suurimaks medalilootuseks, Nigeri seni ainus olümpiamedal pärineb aastast 1972.

"Olen pisut kurb, et 400 meetrit joosta ei saa, kuna võidaksin sellel alal medali. 200 meetri distantsil on palju võimekaid sportlasi. Tahan tänavu keskenduda ainult 100 ja 200 meetri distantsidele ning näha, kui kaugele võin jõuda, sest see on teistsugune. Annan endast parima, et medal võita," vahendas sportlase sõnu Eurosport.