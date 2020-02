Tommi Mäkinen ületas jõhkralt kiirust, kuid keeldus selle eest trahvi maksmast 

Mäkinen tunnistas, et kihutamise põhjustas üks möödasõit. "Tulin just Jaapanist ning tegin rumala vea, mis poleks pidanud juhtuma. Tahtsin mingil põhjusel sõita mööda veoautodest. Oleksin säästnud minuti, sõnas soomlane Iltalehtile.

Väidetavalt ei maksnud Mäkinen trahvi, vaid selgitas, et tema sissetulek on maksude tõttu oluliselt vähenenud. Kohtus rahuldati tema taotlus, mis tähendas, et Mäkinenil tuli kukrut kergitada "kõigest" 2940 euro võrra.