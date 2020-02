Anett Kontaveit: kodupubliku ees oli väga hea mängida, võit maailma neljanda reketi üle andis väga suurt enesekindlust 

„Mult küsiti just Austraalias sama asja, kas mängisin elu parima mängu. Ma ei tea. Väga hea mäng oli,“ kommenteeris Konteveit maailma neljanda reketi Elina Svitolina üle saadud kolmesetilist võitu, kelle vastu suutis ta enda sõnade kohaselt agressiivselt mängida. „Suutsin teda piisavalt suruda ja piisavalt täpselt mängida, et ta neid palle kätte ei saaks. Samas olin piisavalt kannatlik ka. Arvan, et mul tuli päris hästi välja..

Kontaveiti matšiks Svitolinaga täitus tennisekeskuse tribüün pilgeni ning fännide energiat tajus nii publikus istudes kui ka tenniseväljakul. „Megatoetus oli, tundsin seda väga. Nägin juba Jelena (Malõgina – H.P.) kohtumise ajal, et inimesed ei saanud kuhugi istuda. Nii hea meel, et inimesed tulid vaatama ja toetama, väga hea tunne oli mängida,“ kiitis Anett kohale tulnud publikut, millest küll umbes pool otsustavaks paarismänguks lahkus.

Tamla hinnangul näitas Kontaveit oma mänguga, miks võib ka tema olla maailma edetabeli TOP 10 tennisist. „Anetti ja Svitolina kohtumine oli super, nauditav. Väga mõnus oli pingil istuda. Arvan, et ukrainlanna näitas just teise seti lõpuga, miks on maailma esikümnes, ja arvan, et sama näitas Anett – kui kaotad teise seti, on jube raske alustada kolmandat positiivse emotsiooniga. Suurepärane mäng Anettilt,“ sõnas Tamla, kes viskas pressikonverentsil korduvalt Eesti esireketiga nalja.