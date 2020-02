Treener Lehise triumfist: võidu võti oli vastaste trumpide nullimine 

„Hea võistlus oli ja teisiti ei saakski olla, kui tuleb esikoht,” tõdes Novosjolov. „Matšide käigus tuli küll ette nii tehnilisi kui taktikalisi vigu, kuid ta suutis need kohe ära parandada ning see oligi edu aluseks.”

Teel esikohale sai Lehis 32 parema seas jagu maailma esinumbrist Ana Maria Popescust, kellele ta kahes viimastes omavahelises kohtumises oli kaotanud. Seekord võidutses Lehis 14:9 ning nagu Novosjolov tõdes, kontrollis eestlanna oma rahulikkusega matši algusest peale.

Väga kõrgelt hindab ta ka veerandfinaalis saavutatud 15:11 võitu maailma kaheksanda numbri itaallanna Mara Navarria üle, kes on samuti „üks tõsine pähkel,” nagu ütles Novosjolov. „Taktika oli nullida tema tugevused ja see õnnestus Katrinal väga hästi,” kiitis Novosjolov.

Poolfinaali Tatjana Gudkova ja finaali prantslanna Alexandra Louis Marie vastu kontrollis Lehis Novosjolovi hinnangul veenvalt, kuigi poolfinaalis kiskus lõpuks asi pinevaks ja Lehise võidunumbrid olid napid 11:10.

„Finaali läks Katrina peale külma närviga ning edu tõi taas see, et ta ei lubanud vastasel oma trumpe maksma panna,” ütles Novosjolov.

Treeneri sõnul annab võit mõistagi tugeva portsu enesekindlust ja saadi kinnitust, et liigutakse õigel kursil.