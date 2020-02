Mart Treial | Kui vaid poleks seda kurja naist... 

Ta istub veidralt kõrgete jalgadega toolil, mille otsa peab esmalt üksjagu ronima. Olgugi et valgete pükste ja musta kampsuniga naine on rahva, keda ta äsja korrale kutsus, poole seljaga ja hääldab eestikeelset sõna tundmatu aktsendiga, mõjub ta rangelt.

Aeg-ajalt, kui Anett Kontaveidi meisterlikest punktidest joovastunud rahvas ei taipa "Ees-ti! Ees-ti!" hüüdmist aegsasti lõpetada, peab kuri naine jälle sekkuma. Vahel asendab eestikeelset palvet inglisekeelne "thank you" (aitäh – M. T.), aga mõte on sama: "Tore, et kaasa elate, kuid laseme nüüd mängul jätkuda."

Rahvas kuuletub eranditult. Isegi teise seti kiire lõppmängu ajal, mil kodupubliku lemmik on suurele tulemusele niivõrd lähedal, et pealtvaatajad võtavad punktide tähistamiseks appi ka jalad. Ruumi nende liigutamiseks muidugi napib, sest Tallinki tennisekeskuse peatribüün on inimestest pungil nagu varahommikune Tokyo metroo.

Vaimustav võit maailma edetabeli neljanda naise, ukrainlanna Elina Svitolina üle laseb end veel seti jagu oodata, kuid maitseb seda magusamini. Rahvas saab end viimaks segamatult välja elada. Kuri naine vaikib. Ei käske, ei keelde. Kõrgete lagedega halli täidab siiras rõõm!

Naine muidugi ei rõõmusta koos meiega, sest tema jaoks on see tavaline tööpäev. Ta on kohtunik.

Küllap ma polnud ainus, kes tol laupäeva pärastlõunal kas või viivuks mõtiskles, mis kõik võiks olla, kui vaid poleks toda karmi tädi, kes surus niigi raskesti käivituvate eestlaste suud kinni iga kord, kui nood vähegi hoo üles said.