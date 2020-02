Ott Tänak: Monte Carlo avarii ei ole minu tausta teades midagi uut 

Tänavune etapp aga kõigi eelduste kohaselt siiski vähendatud mahus toimub ning kui esialgu pidi võistluskilomeetreid olema 300 ringis, siis nüüd on neid alles jäänud vaid 185. WRC regulatsioonid ütlevad sealjuures, et kui sõitmata jäävad enam kui pooled esialgu kavas olnud võistluskilomeetrid, antakse välja ka poolitatud punktid. See oht on nüüd tugevalt õhus, kuna kui mõned katsed veel pidamata jääksid, langeks kilometraaž 150-le ohtlikult lähedale.

Tänak sõnas Betsafe spordiennustusportaalile antud intervjuus, et lõppude lõpuks on see võistlus. "Hetkel usuvad ralli korraldajad, et meil õnnestub vähemalt 180 km jagu võidu sõita ja loomulikult kõik loodavad, et see nii ka läheb. Talv on olnud erakordselt soe ja seetõttu on korraldajad pidanud tegema erakordset tööd, et võistlus siiski võimalikult talvistes oludes toimuma saaks. Loomulikult on meie kõigi suurimaks prioriteediks ohutus ja seepärast käitume vastavalt korraldajate ja FIA poolt antud juhistele, et tagada maksimaalne turvalisus kõikidele osapooltele," sõnas Tänak.