Ülejärgmisel nädalal algab Otepääl EM: 8 põnevat fakti laskesuusatamise ajaloost 

8. Kaks kõige uuemat võistlusala on segateade ja paarissegateade. Segateade, kus võistlevad ühes võistkonnas kaks meest ja kaks naist, on olnud maailmameistrivõistluste kavas 2005. aastast. Paarissegateates, kus sõidavad üks naine ja üks mees mõlemad kaks vahetust, on aga maailmameistrid siiani kroonitud vaid ühel korral 2019. aastal. Esimese paarissegateate kulla maailmameistrivõistlustelt sõitis välja Norra segapaar koosseisus Marte Olsbu Røiseland ja Johannes Thingnes Bø.