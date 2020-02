Itaalia meistriliigas palliva Tunjovi meeskonna peatreener sai kinga 

Uueks juhendajaks sai Luigi Di Biagio, kes varem on olnud Itaalia U21 koondise loots. 48aastane itaallane sõlmis lepingu täna hommikul.

Otsus Semplici vallandada sündis pärast koduväljakul Sassuololt saadud 1:2 kaotust. 23 vooruga ollakse kogutud kõigest 15 punkti, mis annab 20 meeskonna konkurentsis viimase koha. 16 matši on klubi kaotanud, kolmel korral on teenitud viik ja võite on suudetud saada neli.