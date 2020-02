Kergejõustik Teivashüppe imelaps võib püüda veelgi suuremaid kõrgusi Kaspar Koort, välismeedia põhjal , täna, 17:10 Jaga: M

6.17! Uus ilmarekord on sündinud! Foto: LUKASZ SZELAG

„Mu jumal! See katse oli tegelikult 6.20!” rõkkas 2018. aasta kergejõustiku EMil Rootsi televisioonis eksperdina võistlusi kommenteerinud riigi endiste aegade staar Kajsa Bergqvist, kui toona vaid 18aastane Armand Duplantis oli ületanud teivashüppes selge varuga kõrguse 6.05, mis tõi talle Timur Morgunovi ja ala pikaaegse valitseja Renaud Lavillenie’ ees EM-tiitli. Oli selge, et varasest noorusest peale eri vanuseklasside rekordiraamatuid ümber kirjutanud imelaps on ukse lahti löönud ka täiskasvanute seas. Läinud laupäevast kuulub Duplantise nimele ka maailmarekord.