Kobe Bryanti lesk: olen nii vihane 

„Ma olen soovinud panna oma tundeid sõnadesse. Mu aju keeldub leppimast sellega, et Kobe ja Gigi on lahkunud,“ ütles nii abikaasa kui ka tütre kaotanud Vanessa Bryant.

Ta püüab mõista, et abikaasa on surnud, kuid samal ajal keeldub uskumast, et tütar ei naase kunagi. „See tundub vale. Mina ärkan igal hommikul uuesti, kuid mu lapsel pole sellist võimalust. Olen nii vihane. Tal oli ees nii pikk elu.“

Vanessa Bryant teab, et tema tunded on leinaprotsessi läbiva inimese jaoks täiesti normaalsed. Ta saab jõudu oma kolmelt tütrest. „Ma olen tänulik, et mul on Natalia, Bianka ja Capri.“