HIINA KATKU HAARE: koroonaviirus mõjutab NHLi klubide tegevust 

Bostoni Globuse andmetel kasutab 75 protsenti liiga mängijatest hokikeppe, mida toodetakse Hiina tehastes väikeste partiidena. Jaanuari lõpus tarned lakkasid, sest riik on hädas koroonaviiruse puhanguga.

Varem teatas NBC ajakirjanik Pierre McGuire, et klubide komplekteerijad rääkisid talle probleemist. Tema sõnul ütles üks varustusjuht, et mitu meeskonda on seadnud mängijatele piirangud - üks hokikepp treenimiseks ja kaks mänguks.