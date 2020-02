SELGE PILT: vaata, kes esindavad Eestit Tallinnas iluuisutamise MMil 

Selevko saavutas oma senise karjääri parima tulemuse jaanuari lõpus täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel, kus ta lõpetas etteaste 16. kohaga. Koostöös treener Irina Kononovaga on koduseks võistluseks seatud eesmärgiks pääs esmalt 24 parima sekka vabakava esitama ja edasi püüda juba kohta esikümnes.

Naiste üksiksõidus esindab Eestit 15-aasatne Niina Petrõkina, kes võitis tänavu suure ülekaaluga Eesti noorte meistritiitli ja sai täiskasvanute meistrivõistlustel hõbemedali. Hooajal on Petrõkina näidanud häid tulemusi juunioride Grand Prix’del ning võitnud auhinnalisi kohti mitmel rahvusvahelisel võistlusel. MMiks on Petrõkina kindla koha püüdmise asemel võtnud sihiks teha puhas ja vigadeta esitus, näidates kõiki oma oskusi.

Jäätantsus selgusid meistrid ja MMil osalevad sportlased kõige tasavägisemas konkurentsis, kus noorte meistritiitli ja MM-stardikoha kindlustasid 15-aastane Darja Netjaga ja 19-aastane Marko Jevgeni Gaidajenko. Rahvusvahelise uisuliidu juunioride Grand Prix’ sarjast on neil sellel hooajal kõrgeima tulemusena kirjas 12. koht.

Eesti uisuliidu presidendi Maire Armi sõnul on iluuisutamine juunioride tasemel viimastel aastatel kiiresti arenenud ning ka Tallinnas peetav võistlus saab olema väga kaasahaarav.

„Mul on hea meel, et ka tänavu on meil Eesti uisutajate sisekonkurents tihe ja saame MMil loota jätku Eesti uisutajate varasemalt rahvusvahelises konkurentsis saavutatud headele tulemustele,“ ütles ta.