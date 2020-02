Karl-Martin Rammo: mul oli väga kehv päev 

Esimesel võistluspäeval seilasid 124 sportlast kiirusega 5-8 m/s puhunud kagu- ja lõunatuules kaks kvalifikatsioonisõitu.



"Mul oli väga kehv päev. Põhjapanevateks järeldusteks on veel vara, aga eks järgmised paar päeva annavad arutust, kas kaks kuud laagerdada MMi eel on ikka selgelt palju või juhtus täna lihtsalt ääretult kehv päev olema,“ sõnas Rammo esimese võistluspäeva kohta.



Rammo sõidutulemusteks olid 28. ja 25. koht ning kokku on ta 81. positsioonil. Martin Aruja finišeeris esimese päeva sõitudes 39. ja 40. tulemusega ning asetseb 120. real.