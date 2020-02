Urmas Sõõrumaa: aasta sportlase valimise peaks muutma puhtalt rahvahääletuseks 

15. aprillil toimuvad Eesti olümpiakomitee presidendivalimised, kus kandideerib ka esimest ametiaega lõpetav Sõõrumaa. Tema hinnangul peaks üks president EOKd juhtima vähemalt kaheksa aastat ning sellise ettepaneku plaanib ta ka põhikirja muudatuseks teha. „Spordiorganisatsioon on nagu sport isegi, sinna külvatud seemnest hakkab vili kasvama kord kümne aasta jooksul,“ selgitas Sõõrumaa intervjuus Kruusile.

Neljale aastale tagasi vaadates sõnas mees, et ühiskondliku organisatsiooni juhtimisel on võimalik mõjutada ainult ühiskonna keskmist arusaama. Tema juhtimisel on täitevkomitee saanud aktiivsemaks kui kunagi varem, samuti on moodustatud rida komisjone, mis tegelevad laiemate spordiringkondadega seotud küsimustega. Peamiste punktidena on EOKs välja koorunud Team Estonia, koolispordi ja liikumisharrastuse teemad.

Sõõrumaa sõnul liigub Eestis spordi ümber ligikaudu 100 miljonit eurot aastas, millest 70% tuleb avalikust sektorist. Sporti on kuidagiviisi kaasatud 40% lastest, kui neid oleks 80%, siis oleks ka rohkem andekaid ja tõuseks meie tulevaste sportlaste kvaliteet.

Tema sõnul läheb sport korda vaid siis, kui see läheb korda rahvale. Spordiaasta tähtede valimise annaks Sõõrumaa puhtalt rahva kätesse. „See ongi järgmise poolaasta vaidlusteema, et teha hääletuse kriteeriumid selliseks, et rahva arvamus loeb. Muud organisatsioonid saavad oma valimised teha ja hiljem eraldi lindi sportlasele kaela anda. Kristjan võiks tulla ikkagi rahvahääletuselt,“ ütles Sõõrumaa.

Möödunud aasta suurima spordivaldkonna pommuudisel, dopingujuhtumil ei taha olümpiakomitee president pikemalt peatuda. „See on sulanud lumi, millest ei pea enam rääkima. Sellega tegelevad teised asutused ja oma sõna on kõik öelnud. Minu jaoks on päevakorral uued teemad – sporti tuleb edasi juhtida, mitte minevikku kinni jääda. See on hea õppematerjal. Tahate öelda, et dopingu eestkõnelejad on puhtad poisid?“ seadis Sõõrumaa nad kahtluse alla.

Spordi rahastusest rääkides sõnas ta, et riigi toetus on nelja aastaga suurenenud kaks korda. Seda pole tema sõnul juhtunud ühegi valitsuse ega perioodi ajal. Osa sellest tulemusest peab ta enda saavutuseks, osa on Sõõrumaa hinnangul ka varasemate presidentide töö. „Tundub, et minu tegemistel on õnnemaik juures. Vaadake, kui hästi on meie noored esinenud, kui ma käin neid ise teele saatmas. Siis tulevad alati medalid,“ ütles ta.

Eelmiste EOK presidendivalimiste eel nägi Sõõrumaa enda võitu unes, praegu ta sellist und veel vaadanud pole. Enda konkurente peab ta väga tõsiseks. „Minu käed on selles vallas lihtsalt natuke pikemad kui teistel kandidaatidel. Pääsen rohkem jutule. Olen võimeline suhtlema kõikide ministrite ja erasektori tipptegijatega,“ kirjeldab Sõõrumaa enda eeliseid järgmistel presidendivalimistel.