Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab märtsis Leedut 

Eesti ja Leedu on kohtunud 48 korda ning mõlemal koondisel on ette näidata 20 võitu, kaheksa kohtumist on lõppenud viigiga. Viimati mängisime Leeduga 2018. aastal Balti turniiril Rakveres, kus suutsime kohtumise enda kasuks kallutada 2 : 0, väravad said kirja Henrik Ojamaa ja Mattias Käit.