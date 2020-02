Tervisehädade käes vaevlev jalgpallikuningas Pele on sulgenud end nelja seina vahele 

Kolmekordne maailmameister ja üheks kõigi aegade parimaks mängijaks hinnatud Pele, kes saab tänavu sügisel 80aastaseks, viidi möödunud aastal kuseteede põletikuga haiglasse.

Juba mõnda aega on vaevanud teda ka puusaprobleemid, mistõttu vajab ta kõndimisraami, samuti on ta oma viimaseid avalikke üritusi väisanud ratastoolis. „Ta on väga uje ja eraklik,” tõdes Edinho, et isa ei soovi, et teda sellises olukorras nähakse.

„Kujutage ise endale ette: ta on kuningas, kes äratas alati aukartust, kuid nüüd ei suuda ta korralikult kõndidagi,” jätkas Edinho. „Ta häbeneb seda, ta ei taha, et teda nähakse, kui ta välja läheb. Ta ei taha tegelikult midagi, mis on seotud kodunt lahkumisega.”

Poeg tõdes, et jalgpallilegendi tervis on nõrk. Kui ta sai uue puusaliigese, ei järgnenud sellele ideaalset taastusravi, mis tekitas omakorda probleeme liikuvusega ning see on Edinho sõnul põhjustanud isas masendust. Viie aasta eest tehti Pelele ka eesnäärme operatsioon.