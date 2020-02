Korvpall HIRMUÄRATAV NIMEKIRI! Avaldati olümpiale sõitva USA korvpallikoondise kandidaadid Toimetas Kaspar Koort , täna, 17:06 Jaga: M

LeBron Jamesi jõu- ja ilunumbreid näha ka Tokyos. Foto: MARTIN BUREAU

USA korvpalliliit on teinud teatavaks 44 mängija nimed, kelle seast valitakse lõpuks need 12, kes endavad koondist Tokyo olümpiamängudel. Nimekirjas on kõik superstaarid eesotsas LeBron Jamesiga ning välja pole jäetud ka pikalt vigastusega kimpus tähti nagu Kevin Durant või Stephen Curry. Kamba peale on meestel võidetud olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt kokku 31 kuldmedalit.