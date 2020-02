KUIDAS MEELDIB? Eesti korvpallikoondis läheb Itaalia vastu erikujundusega mänguvormis 

Mänguvormi valmistas koondise pikaajaline varustuspartner FIFAA, kes on Eesti korvpalliliiduga koostööd teinud paarkümmend aastat. Selle ajaga on varustatud riigi tippmeeskonnad esindus-, mängu- ja treeningvormidega.

FIFAA tegevjuht Karel Loide märkis, et vormid on loodud Eestis ning alates ideest ja disainist ja lõpetades trüki ja õmblustööga on selle valmimisse kaasatud suur hulk oma ala professionaale.