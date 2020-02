Vormel 1 Uus leping lennutaks Lewis Hamiltoni enimteenivate sportlaste edetabeli esikümnesse Toimetas Kaspar Koort , täna, 19:00 Jaga: M

Lewis Hamilton pole odav mees. Foto: Matthew Childs

Vormel 1 sarja superstaar Lewis Hamilton kohtus täna Mercedese esindajatega, et pidada läbirääkimisi uue lepingu osas. Mehe soov on selge: kui praegu jääb tema aastane sissetulek (koos sponsorlepingutega) Forbesi andmetel 50 miljoni euro kanti, siis edaspidi peaks see olema ligi 80 miljonit eurot.