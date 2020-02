Talisport GALERII| Suusatada ei saa, vaatame siis vähemalt näitust! Tartu maraton 60 Toimetas Kaspar Koort , täna, 20:18 Jaga: M

GALERII

ERMis avati Tartu maratoni juubelinäitus. Foto: Jassu Hertsmann

Eeloleval pühapäeval pidanuks Lõuna-Eesti kuppelmaastikul toimuma 47. Tartu maraton. Paraku on tänavune talv olnud pigem igavese hilissügise nägu, mistõttu olid korraldajad sunnitud vastu võtma otsuse, et maraton jääb ära ning asendatakse jalgsimatkaga Otepäält Käärikule. Kuid et tänavu möödub 60 aastat esimest maratonist, seati Eesti Rahva Muuseumis ikkagi üles asjakohane näitus.