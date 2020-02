FOTOD JA VIDEO | Vaata, millise iludusega hakkavad tänavu kihutama Ferrari F1 piloodid! 

Ferrari meeskonna juht Mattia Binotto kinnitas, et kuigi väliselt võib vormel mullusega sarnaneda, siis oma võimekuselt on tegemist hoopis teise masinaga. Erilist rõhku on pööratud aerodünaamikale ning eesmärgiks mõistagi see, et väheneks vahe mullu domineerinud Mercedesega. Kui Saksa tiim võttis eelmisel aastal 15 etapivõitu, siis Ferrari vaid kolm. Meeskondlikus arvestuses edestas Mercedes hooaja kokkuvõttes Ferrarit 235 punktiga.