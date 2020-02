Rootsi teivashüppeäss muutis sugu: olen alati tüdruk olnud, kuid teesklesin kutti 

"Mul on sellest ammused mälestused, kuid tegin sporti ja muutusin mingis mõttes macho'ks. See on transnaiste seas üsna levinud, et nad liialdavad maskuliinsusega, et kuidagi tegelikkust peita. Minagi proovisin olukorda kompenseerida ja olla ekstramehelik. Sportlaskarjääri lõpuni õnnestuski mul seda alla suruda, kuid seejärel hakkasin mõtisklema, kas ma võiksin olla päriselt transseksuaal, sest see on nii kohutavalt haruldane."