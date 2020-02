Ott Tänak: saime Monte Carlost väga hea õppetunni 

"Enesetunne on pärast Montet läinud iga päevaga paremaks," sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Saime väga hea õppetunni. Teame nüüd, et peame iga kord, kui sõidame uuel teelõigul keskenduma rohkem kui kunagi varem."

Esialgselt planeeritud 300 võistluskilomeetri asemel läbitakse Rootsis umbes 185 km. "Rootsis sõitmine on alati väga eriline. Eriti siis, kui tingimused on jäised. Piikidega rehvidega on pidamine äärmiselt hea, mis annab suurepärase tunde," ütles eestlane.

Tiimikaaslane Thierry Neuville rääkis samuti lumest ja jääst. "Ideaalsel Rootsi rallil oleks tohutud lumevallid ja väga jäised teed ehk perfektsed tingimused autost viimase välja võtmiseks.

Kui tee on korralikult külmunud, tagavad piigid hea pidamise, mis omakorda lubab gaasi põhja vajutada. Selge see, et kui lund on vähem, siis läheb kiiruskatsetel keeruliseks. Meie rehvid on väga õhukesed ja kõrged, seega nad ei tööta kruusal sama hästi. Lumevallideta muutub ralli kiiremaks, aga vähem huvitavaks, seega hoiame pöialt, et sajaks palju lund."