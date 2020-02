Kas ka viies soomlane saab nüpeldada? Eesti parimat sulgkaalu vabavõitlejat ootab Helsingis õhtu peamatš 

Tartu spordiklubi Englas esindav 27aastane Saaremäe on natuke rohkem kui aasta jooksul võitnud nelja Soome võitlejat. Neist viimane, Ville Yrjölä (7 võitu, 4 kaotust) langes Saaremäe käe läbi 2. novembril tehnilise nokaudiga. Saavutatud tulemus oli niivõrd silmapaistev, et meie regiooni ühe juhtiva võitlussarja Cage pealikud pakkusid eestlasele oma juubeliüritusel matši Soome teise mehe vastu (sulgkaalu parim, Makwan Amirkhani võitleb juba UFCs).



Saaremäe sõnutsi on Walls huvitava stiiliga vastane. "Walls on hea lööja ning tal on tugev kaitsemaadlus. Olen teda aastaid jälginud ja teadsin, et ühel päeval kohtume," kommenteeris Saaremäe saabuvat lahingut pressiteate vahendusel.