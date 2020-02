TÄISTABAMUS! Õhtuleht võitis spordiajakirjanduse konkursil kaks esikohta 

Paariaastase vaheaja järel taas ellu kutsutud konkursile laekus 89 tööd seitsmes kategoorias, neist 46 kirjutava pressi, 15 elektroonilise pressi ja 28 spordifoto kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Tiit Karuks ja Signe Ivask, fotokategoorias oli lisahindaja Joosep Martinson. Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis kolm, teine kaks ja kolmas ühe punkti.



„Üldine tase oli väga hea, konkursile esitati omanäolisi, kihvtilt kirjutatud ja esitatud lugusid eri žanrites paljudelt aladelt. Ent paratamatult jäi möödunud aastasse üks suur teema, mis konkursigi raamis – suusatajad ja doping,“ ütles Kirsberg. „Võrreldes varasemaga jäi silma, et suurte ajakirjandusväljaannete kõrval võtsid aktiivsemalt osa erinevad portaalid ja maakonnalehed.“



„Väga põnev oli kommentaari valik, minu eelistus langes teostele, kus probleemi käsitleti üldisemalt, makrotasandilt – see, millest meil sageli puudu jääb praegu,“ sõnas Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Signe Ivask. „Kõige keerulisem oli kirjutava publitsistika kategooria, sest see oli lihtsalt liiga mitmekesine, et üheselt hinnata,“ tõdes ta, lisades, et silma jäi ka see, et maakonnalehtedes mõeldakse kujunduse peale palju rohkem kui suurtes väljaannetes.



„Aasta ei olnud üldse paha. Minu valikusse sattusid lood ja fotod, mis jäid silma detailirohkete kirjeldustega ning kus vahendati emotsioone nii, et elasin võidu, valu ja põrumise taas kord läbi,“ sõnas end pensionärist žüriiliikmeks nimetanud Karuks.



Nii Eesti Rahvusringhääling kui Õhtuleht võitsid kumbki kaks auhinda, Eesti Päevaleht, Postimees ja Soccernet.ee pälvisid igaüks ühe esikoha. Maakonnalehe eripreemia teenis Aivar Ojaperv Virumaa Teatajast loo eest "Rallilegendid. Mehhiko järvest ilosa uiboaiani".



2019. aasta parimate tööde esikolmikud



Kirjutava pressi publitsistika

1. Ott Järvela (Soccernet.ee) – „Kas naiste jalgpalli hoiatamine olümpiaalade saatuse eest on asjakohane?“ 6 punkti

2.-3. Peep Pahv (Eesti Päevaleht) – „Markko Märtin: Ott Tänaku lepingu teemadel kirjutati igasugu jama ja palju valet“ 5 punkti

2.-3. Deivil Tserp (Õhtuleht) – „Olümpiavõitja Mait Riisman – perfektsionist, kes ei andnud armu endale ega teistele“ 5 punkti



Elektroonilise pressi publitsistika:

1. Anu Säärits (ERR) – Intervjuu Mati Alaveriga: „Süüd tunnistanud Alaver ERR-ile: Andrus Veerpalu veredopingut ei tarvitanud“ 9,5 punkti

2. Kristjan Kalkun (ERR) – „Võrratu sajand. Eesti võrkpall 100” 7 punkti

3. Jaanus Lensment (Delfi) – „Mirkko Moisari 10 raundi: lugu sellest, kuidas poksiringis vankumatuna püsida“ 5 punkti



Kirjutava pressi võistlusülevaade:

1. Märt Roosna, Gunnar Leheste ja Mirko Känd (Eesti Päevaleht) – „Crețu oma lahkumismängu järel: tahan, et kutid oleksid täna õhtul mu lähedal“ 7,5 punkti

2. Ott Järvela (Soccernet.ee) – „Luup peale | Euroopa, hoia alt! Soome tuleb EM-ile ning neil on tõsi taga, kõrge eneseusk ja Teemu Pukki!“ 7 punkti

3. Jaan Martinson (Eesti Päevaleht) – Mitmest artiklist koosnev ülevaade Ott Tänaku MM-tiitli võitmisest 6,5 punkti



Elektroonilise pressi ülekanne:

1. Rivo Saarna, Sten Teppan, Gustav Kruuda ja Maarja Värv (ERR) – Kataloonia ralli ülekanne ja uudiskokkuvõte 12 punkti

2. Alvar Tiisler, Tarmo Tiisler, Margus Ader ja Karel Kulbin (ERR) – Laskesuusatamise MM-i naiste teatesõit 7 punkti

3.-4. Karl Rinaldo (Võrkpall24.ee) – Türgi võrkpalliliiga otsustav ehk viies finaalmäng, mis oli Võrkpall24.ee ajaloo esimene otseülekanne 5 punkti

3.-4. Anu Säärits (ERR) – Tele- ja spordiajalugu piljardiga – esimest korda selgus Eesti Televisiooni stuudios otseülekandes ühe spordiala Eesti meister 5 punkti



Kommentaar/kolumn:

1. Deivil Tserp (Õhtuleht) - „Ütled Nykänen, mõtled Värnik“ 8 punkti

2. Andres Vaher (Postimees) – „Kõik vastutavad. Mängijad. Reim. Pohlak. Ka Ratas“ + „Pilk näruse punkti taha. Kes vastutab, et jalgpallikoondis on ahelais?“ 7 punkti

3. Jaan Martinson (Eesti Päevaleht) – „Võitjad ei alistu ja alistujad ei võida: mäng Poolaga oli skandaalne ja piinlik“ 6 punkti



Spordiuudis:

1. Mart Treial (Õhtuleht) – „PIHTIMUS! Algo Kärp kasutas veredopingut: ma lihtsalt poleks suutnud selle valega edasi elada“ 11 punkti

2. Maarja Värv (ERR) – „Austria politsei pidas dopingukahtlustuse tõttu kinni kaks Eesti sportlast“ 9 punkti

3. Jaan Martinson (Eesti Päevaleht) – „Veerpalu uurimise all – kas ta rikkus taas dopingureegleid?“ 6 punkti



Spordifoto:

1. Tairo Lutter (Postimees) – Põgenevad Tammjärv ja Veerpalu 11 punkti

2. Andres Putting (Delfi) – Mustvalge tõde: võrkpallikoondise ebaõnnestunud EM läbi kaamerasilma 8 punkti

3. Margus Pahv (Delfi) – autoralli 4 punkti