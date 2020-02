Koos võrkpalluritega hädamaandunud lennukis viibinud ajakirjanik: mingit paanikat või möllu küll ei olnud 

„Korraks tundus, et lennuki saba natuke langeb, kuid see oli hästi kerge, kindlasti mitte selline nagu kusagil õudusfilmis näidatakse,” ütles Rinaldo. „Seda ma ei kuulnud, et oleks edastatud mingi otsene teadaanne, et mootor on rikkis ja teeme hädamaandumise. Bordeaux’s öeldi lihtsalt, et pange traksid kinni, hakkame maanduma. Et varem oli üks Saaremaa ajakirjanik end halvasti tundnud ja oli pikali, siis mõtlesime üldse, et see maandumine on äkki tema pärast.”