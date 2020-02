F1 sarja boss: koroonaviiruse tõttu ärajääva Hiina GP uuesti kavva mahutamine saab olema keeruline 

F1 ja Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) leppisid täna Hiina GP promootoriga kokku, et etapp tuleb edasi lükata. Hetkel otsitakse uut kuupäeva võidukihutamise toimumiseks, kuid see on keeruline, kuna võistluskalender on äärmiselt tihe.

"See on keeruline. Kord, kui kalender kinnitatud saab, on kava üsna täis. Väärtustame oma Hiina koostööpartnereid. Inimeste turvalisus ja tervis tulevad kõigepealt. Kindlasti tekib raskusi, kui proovime midagi kavva mahutada, kui teiste etappide toimumisajad on juba kinnitatud. Tegeleme sellega. Me pole küll veel kõiki võimalusi kaalunud, kuid usun, et see saab siiski olema raske," ütles F1 sarja boss Autospordile.