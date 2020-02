ÕL ROOTSIS | Ott Tänak: Rootsis on olud, kus me pole varem võistelnud, tuleb võimalikult kiiresti kohaneda

Tänak usub, et sellistes tingimustes pole ta varem võidu kihutanud ning usub, et oludega tuleb võimalikult kiiresti kohaneda.

"Meeleolu on okei, kergelt öeldes pinev. Eks näis, mis toimuma hakkab. Olud, kus me pole varem võistelnud, tuleb n-ö käigu pealt võimalikult kiiresti kohaneda. See saab ilmselt olema ka võti," lisas eestlane.

"Kõik oleneb, kui palju rehve antakse ja kui pikalt nendega sõitma peab, ma arvan, et see ei ole veel lõplikult paigas. Täna me tutvusime, katsed on paari päeva pärast, kuid raske on kõiki kohti ette näha," usub Tänak