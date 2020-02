Ermits tegi MMiks mitu muudatust, Talihärm maadles salapärase väsimusega 

Talihärm keskendus vabadel nädalatel normaalse enesetunde taastamisele. Ta pole sellest varem avalikult väga juttu teinud, kuid teda kiusas jaanuaris salapärane väsimustunne, mille juured peituvad ilmselt detsembri lõpus – jaanuari alguses põetud kõhuviiruses.

„Sellest taastumine võttis nii kaua aega. Mul polnud muid sümptomeid, ainult hästi raske olla. Just niisama olles, trennis oli isegi enam-vähem. Ei tahtnud seda intervjuudes rõhutada ja endale kinnitada, et olen väga väsinud,“ põhjendas Talihärm, kelle sõnul on enesetunne läinud kõvasti paremaks.

„Ei tea isegi kindlalt, kas see oli põhjus, aga mul olid kaelapiirkonnas eri kohad hästi pinges. Võtsime füsioterapeut Keio Kitsega MMi-eelses laagris kõiksugu asjad kasutusele: kupud, teipimised, nõelad... Saime pingetest lahti, mis tegi enesetunde kohe väga palju paremaks. Tahaks loota, et asi oligi selle taga. Eks võistlustel selgub, kuidas läheb, aga vähemalt on inimese tunne olla.“

Tobreluts tunnistas, et kõigi sportlaste vorm pole hooaja tähtsaima võistluse eel ideaalne. „Tuulil ja Renel oli olulisel ettevalmistusperioodil tervisega probleeme. Nagu võistlused näitasid, polnud nende seisund jaanuari lõpuks selline, nagu lootsime. Väga suuri muutusi lühikese ajaga esile ei too, aga usun, et nendegi seisund on nüüd natuke parem.“

Ootused ja lootused

Jõuame igipõlise küsimuseni, et mida siis ikkagi omadelt MMil oodata. Imet ei maksa loota, sest on fakt, et MK-sarjas on eestlastel tänavu ette näidata vaid neli punktikohta: Talihärm 26. ja 40. ning Oja ja Gaim kumbki korra 27ndad. Meeste parim on Ermitsa 48. koht. Tõsi, MMil on konkurents tiba lahjem, sest tippriigid saavad kuue sportlase asemel rajale saata neli, kuid meie omakorda nelja asemel kolm.

Kahtlemata on spordisõpradel ideaalselt meeles Pokljuka paarissegateade, kus Oja ja Zahkna saavutasid suurepärase 2. koha, ent naiivne oleks unistada medalist. Koht esikümnes oleks väga soliidne, sest erinevalt MK-sarjast ei toimu MMil samal päeval ühtki teist võistlust. Tobreluts kinnitas, et eestlased ei pea üht distantsi teistest tähtsamaks.