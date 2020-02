OTSE | Rootsi ralli: Latvala võitis õhtuse testikatse, Tänak sõitis raja rahulikult läbi

Nüüd on Soome sõitjatel lausa nelikjuhtimine, sest Esapekka Lappi on finišis ajaga 1.29,3 neljandal kohal. Tõsi, päris mitu tippmeest on veel tulemata. "Plaan on vajutada algusest lõpuni. Kuna on lühike ja kiire ralli, siis muud varianti sellel nädalavahetusel pole," kirjeldas Lappi oma lähipäevade kava.