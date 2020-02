Tanel Kangert alustab hooaega plaanitust varem 

Kangerti esimeseks võistluseks pidi kujunema Prantsusmaa mitmepäevasõit Tour du Haut Var (21.-23. veebruar), ent ootamatult vajas meeskond teda juba varem. Eestlasest mägedemees on joonel täna algaval Tour de la Provence velotuuril, kus teevad kaasa ka Rein Taaramäe (Total Direct Energie) ning Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), vahendab Baltic Chain Cycling.

Ametlik info puudub, kelle asemel Kangert meeskonda pääses. Võib spekuleerida, et tal tuli asendada Sebastian Langeveldi, kes Etoile de Besseges mitmepäevasõidu 3. etapil kukkus ning murdis rangluu. Nädalavahetusel käis hollandlane operatsioonilaual.

Kangertile plaanide muutus üldjoontes sobis. Jaanuaris Baltic Chain Cycling portaalile antud videointervjuus mainis ta, et soovib hooaega alustada varem kui esialgsed kavad ette näevad. Nüüd see võimalus ootamatult ka tekkis.

Tour de la Provence mitmepäevasõit on väga esindusliku koosseisuga. Esimene päev peaks kujunema sprinterite pärusmaaks, ülejäänud kolm etappi on mägise reljeefiga. Kolmandal etapil on finišitõusu pikkuseks 9,6 km, keskmise protsendiga 9,2. Velotuur lõpeb pühapäeval.