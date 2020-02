KOROONAVIIRUS EI MORJENDA: jaapanlaste kinnitusel olümpiamängud ohus ei ole 

Koroonaviirusesse on Hiinas surnud üle juba üle 1350 inimese ning mitmed suured spordisündmused on seal ära jäetud või edasi lükatud. Nii jäid näiteks pidamata sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused Nanjingis, samuti on selge, et 19. aprillil jääb ära Shanghais toimuma pidanud vormel-1 MM-sarja Hiina GP.