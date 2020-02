ÕL ROOTSIS | INTERVJUU | Hyundai boss: loodan, et vastu võetakse tark otsus ja hoitakse ära hilisemad pisarad 

Aastal 1990 jäi ralli kehva ilma tõttu ära. Pärast seda on 30 aastat olnud kõik korras. Seega pole siin küsimust, et ühe kehva aasta tõttu asjad muutuksid. Räägtakse, et kliimasoojenemine muudab Rootsi ralli tulevikku. Aga mina mäletan, et lapsena ei olnud ka Monte Carlo rallil lund. Keegi ei rääkinud, et nad peaks kalendrist kaduma. Ükskõik, milline otsus Rootsis vastu võetakse, see ei tohiks kuidagi mõjutada selle konkreetse ralli tulevikku. Mina tunnen, et lumeralli on MM-sarja jaoks vajalik.