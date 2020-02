Eesti alustas laskesuusatamise MMi 15. kohaga 

Avavahetusest järel oli Regina Oja 10. kohal. "Oli tihe konkurents ja trahve lubada ei saanud. Laskmine oli okei selles osas, et tundsin möödalaske. Tiirud oli niivõrd-kuivõrd kontrolli all, aga 1+1 möödalasuga ei saa rahul olla," selgitas Oja, kes oli täna rahul ka sõiduga. "Esimese vahetuse võlu on, et alati on vedurid rajal. Suusk vedas täna rajal hästi kaasa ja siis tuleb ise sellega kaasa minna."



Teises vahetuses ühe varupadruni võtnud Johanna Talihärm suutis näidata head sõidukiirust. "Sõitsin esimesel ringil Hermanni ja Mäkäräineniga koos ning üritasin tempot hoida. Teisel ringil polnud kahjuks nii head vedurit, aga ise ei tundunud aegade osas erinevust," rääkis Talihärm, et ta ise ei tunnetanud, et tal teine ring aeglasem olnuks.