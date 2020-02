ÕL ROOTSIS | Analüüs: kolm potentsiaalset üllatajat, kes sihivad Rootsi ralli segastes oludes poodiumit 

Elfyn Evans - selle hooaja must hobune. Mees, kes kemples Monte Carlos ralli finišini meeskonnakaaslase Sebastien Ogier'ga teise koha nimel, kuid pidi kuuekordsele maailmameistrile lõpuks alla vanduma, tegi siiski väga tubli soorituse, mistõttu väärib sel korral - ja loodetavasti ka edaspidi - erilist tähelepanu. Rootsi keeruliste teeolude tõttu, mis soosib selgelt varem startinuid, on tal tänu Montes saavutatud kolmandale kohale hea šanss ka kõige kõrgemasse mängu sekkuda.

Kalle Rovanperä - kui kodune Soome ralli välja arvata, võiks eeldada, et nooruke Kalle, kes teeb enda esimest hooaega WRC autoga, tunneb ennast Rootsis kõige mugavamalt. Tõsi - tänavune Rootsi ralli ei ole ilma tõttu selline nagu rallisõitjad sooviks, kuid ei tasu siiski Kalle n-ö kodust kasvatust talverallide sõitmise seisukohast alahinnaga, veelgi vähem fakti, et erinevalt kõikidest teistest WRC pilootidest, on temal ainsana sellest aastast juba üle 200 lumise võistluskilomeetri sõidetud, sest osales jaanuari keskel Rovaniemi lähistel peetud Arctic Lapland Rallyl, mille ka küllalt tuntava eduga võitis.